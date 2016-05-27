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الشناوي يكشف لـ في الجول سر ' الصورة المثيرة للجدل '

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الشناوي يكشف لـ في الجول سر ' الصورة المثيرة للجدل ' الشناوي يكشف لـ في الجول سر ' الصورة المثيرة للجدل '

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عن سر نشره صورة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الفريق الأبيض مع إنبي بالدوري المصري.

واعتمد الجهاز الفني للزمالك على محمود عبد الرحيم "جنش" أساسيا طوال فترة إصابة الشناوي الذي انضم لمعسكر المصري.

وقال الشناوي لـFilGoal.com صباح الجمعة: "القميص الأحمر ليس حكرا على أحد.. المنتخب يرتدي اللون الأحمر، والعديد من الفرق الأوروبية كذلك".

وربط بعض الإعلاميين مثل مدحت شلبي ما نشره الشناوي عبر حسابه على (إنستجرام) وتعليقه: "قضي الأمر.. مفاجأة كبرى"، بانتقاله للغريم التقليدي للزمالك النادي الأهلي.

وأضاف الشناوي "لم أتوقع أن يربط الناس الصورة بفكرة انتقالي للأهلي.. هذا الأمر خارج تفكيري، سأقوم بعمل مشروع الفترة المقبلة وهذا سبب الصورة".

وتابع "عقدي ممتد مع الزمالك ولا أفكر في الرحيل.. ولا توجد مشاكل إطلاقا".

ويرتبط الشناوي مع الزمالك بعقد لمدة خمس سنوات بحسب تصريحات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة السابقة. (التفاصيل)

الأهلي معقبا على صورة الشناوي: 3 محاور في الانتقالات وصفقاتنا في أضيق الحدود

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فيديو اليوم السابع

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