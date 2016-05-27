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بالفيديو - الشناوي: كان يجب على الزمالك الوقوف مع حارسه قبل رحلة المنتخب

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بالفيديو - الشناوي: كان يجب على الزمالك الوقوف مع حارسه قبل رحلة المنتخب بالفيديو - الشناوي: كان يجب على الزمالك الوقوف مع حارسه قبل رحلة المنتخب

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عن استبعاده أمام إنبي مؤكدا أنه "أمر فني أحترمه للغاية وليس إصابة" مشيرا في الوقت نفسه أنه "كان من المفترض أن يقف الفريق مع حارسه قبل معسكر ".

الزمالك فاز على إنبي بهدف محمود عبد المنعم "كهربا" ليصل إلى النقطة 63 ويواصل مطاردة الأهلي. (طالع التفاصيل)

وغاب الشناوي عن قائمة الزمالك أمام إنبي على الرغم من التعافي من الإصابة حسبما أكد الحارس.

وأجاب الشناوي على سؤال (ما سبب عدم تواجدك مع الزمالك أمام إنبي؟) قائلا: "ما أقوله حقيقة لأنني لا أكذب ولا أعتاد على ذلك. استبعادي أمام إنبي كان وجهة نظر فنية".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "في المباريات السابقة كنت مصابا ولكن قبل لقاء إنبي تعافيت وشاركت في المران بشكل طبيعي واستبعاد كان فنيا واحترم القرار بكل تأكيد".

وواصل "كان على الزمالك الوقوف مع حارسه الأساسي. سوف ينضم إلى المنتخب وهو عاد من فترة إصابة ولذلك كان من المفترض الوقوف بجانبه وإشراكه من أجل حساسية المباريات".

وأكمل حديثه قائلا: "فوجئت بقرار استبعادي وأخبروني أنه قرارا فنيا".

وانضم الشناوي لقائمة المنتخب المصري استعدادا لمواجهة تنزانيا.

وعن محمود عبد الرحيم جنش، قال الشناوي: "جنش حارس موهوب ويستحق المشاركة منذ زمن".

وأتم "يستحق التواجد في نادي الزمالك".

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فيديو اليوم السابع

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