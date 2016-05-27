بالصور.. الكشف الطبى على 456 حالة فى قافلة طبية لمديرية أمن قنا

نظمت مديرية أمن قنا اليوم قافلة طبية بمستشفى قوات الأمن بمديرية أمن قنا برئاسة العميد مدحت محمد كمال مدير مستشفى قوات أمن الجيزة وبرفقته 14 طبيب فى جميع التخصصات وطاقم تمريض.

حيث أجرت القافلة الكشف الطبى على عدد من أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين بنطاق المديرية وصرف العلاج الازم بالمجان .

كما تم زيارة مراكز قنا ونجع حمادى وقوص بقافلة فرعية حيث تم توقيع الكشف الطبى على (456) من (ضباط وافراد ومواطنيين وموظفين مدنيين ومساجين )فى جميع التخصصات وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان باجمالى تكلفة 22.800 جنيهًا.

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