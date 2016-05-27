بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية: طالبت شركات النظافة توريد القمامة مباشرة للمصنع

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إننا قطعنا شوطا مهما فى إنهاء مشكلة النظافة وتطوير العمل فى جمع القمامة من خلال تجربة الجمع السكنى والتوريد لمصنع القمامة مباشرة.

وأشار إلى أنه طالب أصحاب الشركات العاملة فى جمع القمامة والمخلفات من المنازل مباشرة وتوريدها لمصنع التدوير بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل، والالتزام بتنفيذ ما جاء ضمن العقود المبرمة مع المحافظة والتركيز على الالتزام بتوريد الكميات المحددة لكل شركة، كما أكد أنه سوف يتم تكثيف أعمال المتابعة والرصد لجميع الأعمال المتعلقة بالمنظومة وتقيمها أولا بأول وربط المحاسبة المالية مع تلك الشركات بالكميات التى تورد لمصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح، وأنه سوف يتم إعادة النظر فى خطة عمل المنظومة بالأحياء الثلاثة وإعادة هيكلة الشركات المتعاملة مع المنظومة مع الالتزام بالجدية.

وتابع: سوف يتم تدعيم الأحياء بعدد من المعدات والآليات الخاصة بالنظافة لتكثيف ورفع مستوى الأداء فى الجمع من الشوارع والميادين على أن تتحمل الشركات على عاتقها الجمع السكنى والتوريد للمصنع.

وأكد المحافظ على أنه التقى مؤخرا مسئولى وزارة البيئة وشركات النظافة العاملة بمشروع الجمع السكنى للقمامة بالمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى للمنظومة والتعرف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال والكميات التى يتم توريدها للمصنع يوميا بمعرفة تلك الشركات والوقوف على كافة المشكلات والمعوقات التى تعترض سير وانتظام عمل المنظومة التى بدأ تطبيقها بالإسماعيلية منذ أربعة أشهر مضت بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة البيئة التى تدعم.

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