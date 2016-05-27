"المهن الرياضية" تناقش السبت قانون الهيئات الرياضية بديوان عام الغربية

تنظم النقابة العامة للمهن الرياضية، السبت، منتدى لمناقشة قانون الهيئات الرياضية والهيئات الشبابية، تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

يشارك فى المنتدى نواب بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، والهيئات الشبابية والرياضية والنقابات الفرعية ومديرى مديريات الشباب والرياضة بوسط الدلتا.

لجنة الشباب والرياضة بالنواب تنشئ صفحة على "فيس بوك" للتواصل مع المواطنين