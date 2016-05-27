توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 – 5 - 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ...

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>أوضاعك فى العمل جيدة جدا، الفترة المقبلة ستكون هى الأفضل على كل المستويات، كذلك يجب أن تكون علاقتك بالمدير جيدة ولا تخسره، فمزيد من العند سيورطها فى أزمات انت فى غنى عنها .>ربما تكون هناك تغيرات طفيفة على مستوى علاقتك بالحبيب، خصوصا انك فى الفترة المقبلة أهملت كثيرا فى حقه، عليك فى البداية أن تتحدث معه فى مل الأمور التى تزعجك وتشعرك ببعض القلق والتوتر الذى أنت فى غنى عنه>ستمر صحّتك بفترة غير مستقرة تماما بسبب عنادك فى بعض الأمور التى أهملتها مؤخرا، فالذهاب إلى الطبيب الآن أمر فى غاية الأهمية حتى لا تتعرض صحتك أكثر للخطر .>عليك أن تعلم أن المرحلة المقبلة ستكون هى الأفضل، كما أن شريكك سيقدم لك الدعم الذى ستحتاج إليه كما أن علاقتك بالمدير فى العمل ستتحسن كثيرا وستشعر بفارق كبير على مستوى تعاملك كما ستحصل على ترقية مستحقة

برج العقرب حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج العقرب على الصعيد المهنى

برج العقرب على الصعيد العاطفى ...

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>لا تغامر وتتخذ قرارات بشكل متعجل خصوصا هذه المتعلقة بالعمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية وتفهم أن كل ما تقدمه إلى العمل خلال الأيام المقبلة سيكون سببا فى تحقيق الكثير من النجاحات التى من شأنها أن ترفع شأنك وتحسن علاقتك بالحبيب>الحبيب بحاجة إليك خصوصا أن علاقتكما تعرضت لأزمة كان لها تأثير كبير على شكل العلاقة، حاول أن تكون أكثر حرصا على ارضاء الحبيب لأنه قدم إليك الكثير من التنازلات خلال الفترة الماضية>ربما تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى العائلة، أما على مستوى علاقتك بالحبيب فهناك كذلك بعض التغيرات التى ستؤثر على شكل العلاقة تماما>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة خلال الأيام المقبلة، اما على مستوى العائلة فهناك بعض التغيرات التى ستحدث لك وستسبب بعض الإزعاج

برج القوس حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج القوس على الصعيد المهنى

برج القوس على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>أوضاعك فى العمل مستقرة خصوصا فى الفترة الأخيرة، بعد أن مررت بفترة صعبة وحرجة خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنه من المتوقع أنك تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث كذلك وسيكون لها تأثير كبير على صحتك>من المتوقع أن تحدث خلافات كثيرة بينك وبين الحبيب، ولكن قليل من الحكمة من الممكن أن تكون طريقا لإيجاد حل لكثير من الخلافات من بينكما، أما على مستوى علاقتك به فمن المتوقع أن تعود إلى طبيعتها خلال فترة قصيرة.>من المفترض أن تكون علاقتك الصحية أفضل بسبب بعض التغيرات التى قمت بها، كذلك يجب أن تكون هناك بعض الأمور التى ستغير شكل حياتك الصحية تماما>من المتوقع أن تكون هناك بعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الأيام المقبلة، كما أن هناك أمور كثيرة ستتغير على مستوى علاقتك بالعائلة، كما أن على مستوى الصحة فمن المتوقع أن تحدث يعض الأمور العارضة .

برج الميزان حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الميزان على الصعيد المهنى

على الصعيد العاطفى

برج الميزان عبى الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>التردد والقلق سيكون لهما تأثير سىء على أوضاعك فى العمل، حاول أن تتخلص من ملل الضغوط النفسية التى من شأنها أن تعكر صفو علاقتك بكل من حولك، الأمور جميعها ستتحسن ولكن ببعض الصبر ستشعر بفارق كبير وسيكون له تأثير على علاقتك بمديرك كذلك>ربما هى الفترة الأفضل فى تاريخ علاقتك بالشريك، التنازل لن يكون الحل الأمثل للتخلص من كل الأزمات التى طلبت العلاقة، كما أنه يجب أن تشعر ببعض المسئولية اتجاه العلاقة التى قد تتأثر سلبا عليك وعلى شريك الحياة>تناول الأدوية بشكل دائم قد يكون له تأثير سىء على صحتك، الاستماع إلى نصائح الأطباء لأن الأمور ستتطور أكثر من ذلك وسيكون لها تأثيرات كثيرة ستعرف تأثيرها فيما بعد>من المتوقع أن تكون هناك تغيرات كثيرة خلال الأيام المقبلة ولكن عليك أن تتعامل مع الأمور بطريقة أكثر عقلا من المعتاد ولا تغامر وتتخذ قرارات انفعالية متهورة

برج الأسد حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الأسد على الصعيد المهنى

على الصعيد العاطفى

برج الأسد على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>ربما تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستمر بها فى العمل ولكن يفضّل أن تتعامل مع الأمور بصدر رحب حتى لا تخسر أكثر مما خسرت خلال الأيام الماضية، كما أن هناك بعض الأمور التى ستكون أفضل أكثر مما كنت تتوقع.>حاول أن تتخلص من الهيمنة على الحبيب، لأن هذا سيسبب لك الكثير من المشاكل التى من المتوقع أن تحدث خلال الأيام المقبلة، كما أن الأمور جميعها ستتغير، وسيراجع الحبيب نفسه فى كافة الأمور التى كانت تحدث بينكما مؤخرًا.>الإهمال سيكلفك الكثير، الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن هو الحل الأفضل على كل المستويات كما أنه من المتوقع أن تشعر ببعض القلق والتوتر بسبب الأخبار السيئة التى فى طريقها إليك، فحاول أن تتعامل مع الصدمات بشكل جيد ولا تنفعل.>المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى الحياة العاطفية والعمل، كما أنه من الضرورى أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع المتغيرات التى تمر بها مؤخرا، كما أنه من المتوقع أن تقابل صديق قديم لك خلال الأيام المقبلة

برج الثور حظك يوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الثور على الصعيد المهنى ..

برج الثور على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك فى العمل تبدو مستقرة الى حد كبير، حاول فقط أن تتخلص من كل الأزمات والمشاكل التى تعرضت لها مؤخرا بسبب ضغوط العمل إلا ان كل هذه الخلافات فى طريقها للحل، الصبر كذلك هو طريقك للتخلص من مل المشاكل.>علاقتك بالحبيب جيدة، تخلص من القلق الذى يجعلك علاقتك بالشريك سيئة، كذلك لا يجب أن يشعر بالضعف من جانبك ويفضل أن تكون أكثر قوة وحاول أن تقدم له الدعم المطلوب، كذلك اليوم مناسب جدا للتحدث مع الحبيب فى كافة الأمور التى كانت تزعجك فى الفترة الماضية>يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، تخلص من العصبية الزائدة وحاول أن تحصل على قسط كبير من الراحة، وأعلم أن تناول الوجبات الصحية لأن ذلك سيكون له تأثير جيد جدا على صحتك.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الأحداث الجيدة التى فى طريقها إليك، عليك أن تعرف أن الأمور ستتحسن أكثر مما كنت تتوقع، ولكن عليك أن تصبر حتى تحقق ما تريد من أحلام .

برج الجدى حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الجدى على الصعيد المهنى

برج الجدى على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>من المتوقع أن تتحسن علاقتك بمديرك بالعمل خصوصا بعد أزمة كبيرة تعرضت لها تدخل فيها بعض الزملاء، عليك أن تتعامل مع الأمور بطريقة أكثر هدوءا ولا تورط نفسك فى خلافات قد تؤثر على وضعك هناك .>على الرغم من أن أوضاعك العاطفية مستقرة إلا أنك تسعى لحل كل الخلافات التى كانت بينكما كما أنه من المفترض أن تتغير كل الخلافات القديمة التى كانت بينكما حتى تتحسن العلاقة إلى الأفضل.>صحتك جيدة جدا ولكن كما ينصحك الطبيب دائماً بأن تتبع نظاما غذائيا صحيا يساعدك على التخلص من جميع الأمراض البسيطة التى قد تتطور فيما بعد .>يتوقع علماء الفلك أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على مستوى العمل وكذلك العائلة والأصدقاء كما أنه من المفترض أن تمر حياتك ببعض التغيرات التى من شأنها أن تؤثر عليك بشكل سلبى .

برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ...



>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ...

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>على الرغم من أن أوضاعك فى العمل غير مستقرة إلا أنك تحاول السيطرة عليه وكذلك يفضّل أن تستمع إلى نصائح مديرك فى العمل، كذلك يجب أن تكون هناك الكثير من الأمور التى فى سبيلها للتغير ولكن عليك الصبر قليلا>يجب أن تهتم بكل الأمور التي تخص الحبيب، ولكن اليوم هو الأفضل على كل المستويات، خصوصا أن العلاقة بينكما جيدة جدا إلى حد كبير لذا يفضّل أن تستمع إليه كذلك>الأمور جيدة جدا، ينقصك فقط الاهتمام بالطعام الصحى وكذلك الحرص على الألعاب الرياضية التى من شأنها أن تجعل صحتك أفضل، كما أن النوم بشكل جيد لأن هذا سيؤثر عليك بشكل جيد.>أوضاعك فى العمل جيدة جدا ومن المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة، كذلك يجب أن تكون هناك الكثير من الأمور التى فى طريقها للتحسن فتفاؤل ولا تشعر بالتشاؤم.

برج الحمل حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الحمل على الصعيد المهنى

برج الحمل على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>ربما تكون الفترة المقبلة هى الأصعب، ولكن عليك التحمل والصبر حتى تحقق ما تريد، كل ما تسعى لتحقيقه سيكون ولكن عليك الصبر قليلا ولا تتعجل الأمور حتى لا تخسر أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية ولكن يفضّل أن تكون أكثر هدوءا فى التعامل مع كل الأمور الطارئة>اليوم جيد على مستوى علاقتك بالحبيب، كن إلى جواره دائماً واستمع له ولكن يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة به، ولكن يجب أن تكون على دراية بكل ما يزعجه وحتى لا تشعر بالقلق>صحتك جيدة ا ولكن يجب أن تهتم بها أكثر من ذلك ويجب كذلك أن تحرص على أوقات الراحة التى تساعدك على الاسترخاء والشعور بالراحة حتى لا تشعر بالضغط والقلق>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على كل المستويات، فعلى مستوى العائلة ستشعر ببعض التحسن وخصوصا أن الأزمات كلها سرعان ما ستنتهى

برج الحوت حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الحوت على الصعيد المهنى

برج الحوت على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>هناك الكثير من الأمور التى تغيرت فى العمل خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن هذه فترة عصيبة إلا أنك تحاول السيطرة على جميع الأزمات والأوضاع السيئة التى تمر بها ستنتهى فى أسرع وقت وستتخلص من الأزمات التى كنت تمر بها .>ربما الوضع الجديد فى علاقتك بالحبيب غير جيد تماما خصوصا انك تسعى دائماً لتقديم الدعم له بشكل دائم حاول ان تحافظ على العلاقة وتكون الى جواره حتى لا تندم فيما بعد>على الرغم من أن الأوضاع جيدة جدا إلا أنه من المتوقع ان تتعرض لازمة صحية طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا عليك أن تعرف ان هناك بعض الأمور الطارئة التى يجب أن تلتفت إليها>من المتوقع ان تكون هناك الكثير من التغيرات التى تحدث لك خلال الأيام الماضية كما انه من المفترض أن تمر بأزمة عاطفية تجعلك تشعر ببعض الضيق والقلق.

برج الدلو حظك اليوم الخميس ٢٧ مايو

برج الدلو على الصعيد المهنى

برج الدلو على الصعيد الصحى

برج الدلو على الصعيد العاطفى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تحاول التخلص من الأزمات التى مررت بها فى الفترة الأخيرة، كما أنه من المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية من العمل بسبب بعض النجاحات التى قدمتها للعمل خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذى شعر به مديرك فى العمل مؤخرا>من الممكن أن تمر بكثير من الأوضاع الصحية السيئة خلال الفترة الماضية، كما أنه من المتوقع أن تذهب إلى الطبيب خلال الفترة الماضية وتتلقى "كورس مكثف" من العلاج.>أوضاعك مع الحبيب مستقرة جدا إلى حد كبير، كل ما يجب عليك فعله هو أن تكون إلى جواره خلال الفترة الماضية حتى لا يشعر بالوحدة.>تحاول التخلص من الضغوط التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، كما أنه من المفترض أن تمر ببعض التغيرات على مستوى العمل إلا على مستوى العائلة فستتغير الأمور إلى الأسوأ مما كنت تتوقع.

برج السرطان حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج السرطان على الصعيد المهنى

برج السرطان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>ربما تكون الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالمدير وكذلك زملائك فى العمل، كما أنه من المتوقع أن يكون وضعك فى العمل جيد جدا وستكون هناك بعض التغيرات الكثيرة على مستوى علاقتك بالحبيب>تحاول الوقوف إلى جوار حبيبك كما أنه من المتوقع أن تشمل الفترة المقبلة التغيرات على مستوى علاقتك بالحبيب، كما أنه من الممكن أن تكون هناك خطوة رسمية تجعلك تشعر ببعض الطمأنينة مع الحبيب، ويفضل أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل معه .>الاهتمام بالصحة شىء ليس ترفيهيا ولكن يجب أن تحرص على الاهتمام بها مهما كانت ظروف عملك ، كذلك تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة أمر لأغنى عنه خصوصا أن الأوضاع فى العمل غير مستقرة مما ينعكس ذلك على صحتك .>يتوقع أن تكون الأيام المقبلة هى الأفضل على مستوى العمل، وهناك تغير فى أوضاعك بالعمل وستحصل على مكافأة مالية ستشعرك ببعض الأمل من خلال هذه التغيرات الكثيرة التى تحدث خلال الأيام المقبلة