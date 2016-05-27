"الكهرباء": تشغيل محطة السويس بقدر 650 ميجا وات 20 يونيو القادم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن محطة توليد كهرباء السويس ستدخل حيز التشغيل فى 20 يونيو القادم، مشيراً إلى أن تجارب التشغيل سوف تستغرق ما يقرب من شهر لتبدأ ضخ كامل قدرة المحطة للشبكة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة السويس تتكون من وحدة توليد بقدرة 650 ميجا وات،لافتاً إلى أنه تم البدء فى إنشاء هذه المحطة منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف.

وتابع المصدر، أن هذه القدرات ستساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة ارتفاع أحمال الصيف، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن قدرة الشبكة القومية حالياً تصل لـ32 ألف ميجا وات.

السيسى ينتصر للمواطنين فى "معركة الفواتير".. ويكلف"الكهرباء" بمد فترة رفع الدعم لـ10 سنوات وإعفاء 3 شرائح من الزيادة السنوية..وتطبيق الرفع التدريجى بدء من يوليو لمن يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات شهريا

>