دفاع متهمى أحداث شارع السودان: سنطعن على الحكم بمجرد استلام الحيثيات

أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين فى قضية أحداث شارع السودان و الصادر ضدهم أمس الخميس حكما بالسجن المشدد 15 عاما، أنهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض بعد الحصول على نسخة من حيثيات الحكم.

وأشارت هيئة الدفاع، إلى أن لديهم عدة نقاط جوهرية للتقدم بالطعن أهمها الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون، وأنهم بصدد أعداد مذكرة بالطعون عن المتهمين الـ10 المحبوسين.

واوضح أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية يكون للدفاع مهلة 60 يوما من يوم صدور الحكم للتقدم بالطعن و يكون للمحكمة مهلة 30 يوما لكتابة حيثيات الحكم و أسبابه.

و أما فيما يتعلق بالمتهمين الصادر ضدهم حكما غيابا بالسجن المؤبد فإن القانون حدد لهم بمجرد القبض عليهم إعادة إجراءات المحاكمة، حيث يلغى الحكم الأول و يعتبر كأن لم يكن و تقوم المحكمة "نفس الدائرة" بإعادة محاكمتهم من جديد.

كانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت أمس الخميس ، حكمها على 21 متهما فى أحداث العنف التى وقعت بشارع السودان بالجيزة خلال أحداث ذكرى ثورة 25 يناير من العام الماضى، فى القضية رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث شارع السودان".

وعاقبت المحكمه حدثين "غيابيا" بالحبس 10 سنوات، و9 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، و10 متهمين "حضوريا" بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشارمحمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى بسكرتارية أحمد صحبى عباس.

السجن10سنوات لحدثين والمؤبد لـ9 والمشدد 15سنة لـ10 آخرين بـ"أحداث السودان"