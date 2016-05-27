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نظر محاكمة 213 متهماً من عناصر "أنصار بيت المقدس" غداً

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نظر محاكمة 213 متهماً من عناصر "أنصار بيت المقدس" غداً نظر محاكمة 213 متهماً من عناصر "أنصار بيت المقدس" غداً
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غداً السبت، جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم " أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد ،وعضوية المستشارين عصام أبو العلى ،وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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