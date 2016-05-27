أحمد رفعت لـ في الجول: الزمالك جدد مفاوضاته.. وهذه رغبتي الأولى والأخيرة

أكد أحمد رفعت جناح إنبي أن الزمالك جدد مفاوضاته معه من أجل انضمامه للقلعة البيضاء في الصيف المقبل.

وكان الزمالك قد طلب رفعت مطلع الموسم الجاري لكن إنبي رفض الاستغناء عنه ووافق على رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" فقط.

وقال رفعت لـFilGoal.com عقب مباراة إنبي والزمالك التي خسرها 1-0: "تجددت مفاوضات الزمالك معي للانضمام للفريق الموسم المقبل".

وأضاف "أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة يتحدث معي باستمرار ويضغط بقوة من أجل موافقة مسؤولي إنبي للموافقة على انتقالي".

وأتم "رغبتي الأولى والأخيرة بالتأكيد هي الانضمام للزمالك".

ولعب رفعت 15 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفا وصنع مثله مع إنبي بالدوري المصري.

وينتهي تعاقد رفعت مع إنبي في يونيو 2017 بعد تمديد تعاقده مطلع الموسم الجاري.