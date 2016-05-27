بلقيس فتحي والسعودي سلطان خطوبة أم زواج؟

كشفت مصادر مقربة من المطربة الإماراتية بلقيس فتحي صحة ما تردد مؤخراً عن خطوبتها للشاب السعودي سلطان، وأكدت أن بلقيس ارتدت خاتم الخطوبة أثناء مشاركتها مع خطيبها الجديد في احتفالية diafa في دبي، حيث أصرا على دخول القاعة بأيدي متشابكة كما ظلت بجواره طوال الحفل، والتقطت صورة معه برفقة النجم عابد فهد.

المصادر نفسها أكدت أن الأمر لا يزال خطوبة فقط، ولم يتم الزفاف بعد، وأن بلقيس والشاب سلطان ارتديا خواتم الخطوبة فى اليد اليمنى، وحرص العريس على ارتداء الزي الوطني بينما تجاهلت الفنانة يمنية الأصل تأكيد الخبر أو تكذيبه، مكتفية بتصريحات سابقة أكدت فيها أنها تمر بتجربة غرام جديدة.

يذكر أن بلقيس سبق لها الخطوبة سابقاً من اللاعب السعودي نايف هزازي ولكن لم يستمرا معا طويلا بسبب خلافات شخصية، وتزوج نايف مؤخرا من الاعلامية رقية خياط.