فهد الكبيسي وفنان العرب وعبد المجيد والمهندس ينشدون «عظيم الحزم»

من أشعار عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، قدم الفنان القطري فهد الكبيسي، إلى جانب الفنانين السعوديين محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وماجد المهندس، قصيدة «عظيم الحزم» غنائياً بشكل مشترك، من ألحان وتوزيع المايسترو المصري وليد فايد، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بوجود جميع الفنانين الأربعة الكبار، مع المخرج أدهم عبد الوهاب.

وتحمل كلمات القصيدة التي تُعد ملحمة تاريخية، اللغة الفصحى في كتابتها، والتي كُتبت مجاراة لقصيدة «أراك عصي الدمع» للشاعر أبي فراس الحمداني، وهي من الأشعار المكتوبة في حب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، للإنجازات المتعددة التي حققها ويحققها من أجل مستقبل المنطقة من جميع جهاتها.

وأبدى فهد الكبيسي سفير الأغنية القطرية سعادة كبيرة بغناء أشعار الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، ومشاركة النجوم محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس، في غناء هذه الملحمة التاريخية، التي تحمل معاني كبيرة ونبيلة في نفس الوقت، ويعدها من المشاركات الهامة على صعيد مشاركاته في الخليج العربي.

ومن جهة أخرى، يستعد الكبيسي لتقديم مجموعة من الأعمال والأغنيات خلال شهر رمضان المبارك، وخلال أيام عيد الفطر المقبل، تتضمن عدداً من التترات والجلسات الغنائية الخليجية، إلى جانب بعض المشاركات في عدد من النشاطات الإنسانية والبرامجية في دولة قطر، وعدد من دول الخليج والوطن العربي.