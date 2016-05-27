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بالفيديو: التريلر الأول للجميلة إيما واتسون التي عشقت "الوحش"

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الخميس 26-05-2016 20:45

مهمة صعبة جداً أن تقدم ممثلة بشرية دوراً سبق تمثيله بتقنية الرسوم المتحركة، خاصة وإذا كان الفيلم هو رائعة ديزني "الجميلة والوحش" ولكن ساحرة هاري بوتر إيما واتسون دخلت هوليوود لتصنع المستحيل، وأطلقت بالفعل التريلر الأول لفيلمها المنتظر " Beauty and the Beast" من إنتاج شركة ديزني وأكدت أن العرض الأول سيكون بتاريخ 17 مارس 2017.

التريلر حقق 10 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والقصة مقتبسة بالكامل عن النسخة القديمة من فيلم "الجميلة والوحش" التي عرضت للمرة الأولى عام 1991، وتدور أحداث الفيلم في فرنسا في القرن الثامن عشر، عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها في قلعته، ولم تكتف بتحويله وإنما حولت كل عاملي القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحب ، وعلى الجانب الآخر فتاة تدعى بل، كانت تعاني من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقي الوحش ببل عندما تذهب للقصر لتحرير والدها موريس المحتجز من قِبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تُحتجز مكانه، ويوماً بعد يوم تكتشف أن الوحش يملك قلباً طيباً رغم ملامحه البشعة.

يشارك في بطولة الفيلم إيما واتسون، ودان ستفيز، ولوك إيفانز، وجوش غاد، ومن إخراج بيل كوندون، وتأليف ستيفن شوبوسكي، ومن المقرر طرحه 17 مارس 2017.

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سيدتي

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