مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة إلى الغندور عقب فوز الزمالك على إنبي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة جديدة إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام عقب فوز فريقه على إنبي.

الزمالك فاز على إنبي بهدف محمود عبد المنعم "كهربا" ليصل إلى النقطة 63 ويواصل مطاردة الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور معقبا مرة أخرى على لقاء الأهلي والمقاولون العرب: "ما حدث في المباراة فضيحة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب المباراة "فضيحة لا تحدث في أي دولة في العالم. الأهلي لا يحتاج لأي حكام من أجل التتويج بالدوري".

وواصل في رسالة جديدة إلى الغندور "لماذا لم تخرج وتعلق على أخطاء حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة؟".

وأتم "لماذا قمت بتبرير قرارات حكم مباراة الأهلي والمقاولون ولم تفعل ذلك مع الزمالك".

وأضاف رئيس الزمالك تصريحات جديدة له في قناة "النيل للرياضة" قائلا:"يا غندور لو نجلك أخطأ هل تدافع عنه"؟

وأكمل"لا ينبغي أن تدافع عن الحكام وهم لديهم أخطاء".

وأتم"سيكون هناك اجتماع للجنة الأندية يوم الأحد لبحث ما يحدث من الحكام والظلم الذي يتعرض له الأندية بسبب قراراتهم".