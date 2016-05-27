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القبض على عاطل بحوزته 21 كيلو بانجو وأسلحة نارية بأسوان

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القبض على عاطل بحوزته 21 كيلو بانجو وأسلحة نارية بأسوان القبض على عاطل بحوزته 21 كيلو بانجو وأسلحة نارية بأسوان
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أدفو بأسوان ،اليوم، من القبض على عاطل، لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغ وزنها حوالى 21 كيلو جرام من مخدر البانجو و5 قطع لأسلحة نارية غير مرخصة وذخائر. وذلك خلال مأمورية أمنية بدائرة المركز.تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ادفو، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "حسن.س " - 27 سنة عاطل - وبحيازته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر، ومسدس ساقيه عيار 9مم وطبنجة حلوان عيار 9مم، وفردين خرطوش عيار 12 مم، وفرد روسى عيار 39مم، و5 طلقات من نفس عيار الأسلحة النارية المضبوطة، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر المحضر رقم 3994لسنة 2016 م إدارى مركز ادفو، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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