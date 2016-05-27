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ارتفاع عدد المصابين فى مشاجرة بالخرطوش بين تجار مخدرات بأسوان لـ5

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ارتفاع عدد المصابين فى مشاجرة بالخرطوش بين تجار مخدرات بأسوان لـ5 ارتفاع عدد المصابين فى مشاجرة بالخرطوش بين تجار مخدرات بأسوان لـ5
ارتفع عدد المصابين فى مشاجرة وقعت مساء اليوم الخميس، بين تجار مخدرات بمنطقة غرب سهيل بأسوان، إلى 5 مصابين بعد استخدام أسلحة الخرطوش.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أسوان أول، بوقوع مشاجرة بين تجار مخدرات فى منطقة زرزارة بغرب سهيل مدينة أسوان، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وعلمت "اليوم السابع" أن المصابين هم "أحمد.ف.ص" 36 سنة، مصاب بطلق نارى فى الظهر، و"أشرف.م.د" 45 سنة، مصاب بطلق نارى باليد اليمنى، و"أحمد.م.ا" 33 سنة، مصاب بطلق نارى بالوجه، وشقيقه "محمد" 28 سنة، مصاب بكدمة فى الرأس من ضربة عصا، وشقيقه أيضاً "مصطفى" 23 سنة، مصاب بكدمة فى الرأس من ضربة عصا أيضاً، وتم نقل بعضهم بواسطة سيارات الإسعاف فيما تم نقل الآخرين بواسطة سيارات خاصة إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبه، كلف العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، الرائد محمود الباجا معاون أول مباحث قسم أول، بانتقال قوة أمنية إلى موقع المشاجرة لمحاولة السيطرة على الموقف.


>إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين تجار مخدرات بأسوان
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