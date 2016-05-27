برج الجدى حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الجدى على الصعيد المهنى

>من المتوقع أن تتحسن علاقتك بمديرك بالعمل خصوصا بعد أزمة كبيرة تعرضت لها تدخل فيها بعض الزملاء، عليك أن تتعامل مع الأمور بطريقة أكثر هدوءا ولا تورط نفسك فى خلافات قد تؤثر على وضعك هناك . برج الجدى على الصعيد العاطفى

>على الرغم من أن أوضاعك العاطفية مستقرة إلا أنك تسعى لحل كل الخلافات التى كانت بينكما كما أنه من المفترض أن تتغير كل الخلافات القديمة التى كانت بينكما حتى تتحسن العلاقة إلى الأفضل. على الصعيد الصحى

>صحتك جيدة جدا ولكن كما ينصحك الطبيب دائماً بأن تتبع نظاما غذائيا صحيا يساعدك على التخلص من جميع الأمراض البسيطة التى قد تتطور فيما بعد . توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على مستوى العمل وكذلك العائلة والأصدقاء كما أنه من المفترض أن تمر حياتك ببعض التغيرات التى من شأنها أن تؤثر عليك بشكل سلبى .

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شبكةعيونالإخبارية

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