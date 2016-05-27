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برج الثور حظك يوم الجمعة ٢٧ مايو

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برج الثور حظك يوم الجمعة ٢٧ مايو برج الثور حظك يوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الثور على الصعيد المهنى ...


>أوضاعك فى العمل تبدو مستقرة الى حد كبير، حاول فقط أن تتخلص من كل الأزمات والمشاكل التى تعرضت لها مؤخرا بسبب ضغوط العمل إلا ان كل هذه الخلافات فى طريقها للحل، الصبر كذلك هو طريقك للتخلص من مل المشاكل.

برج الثور على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب جيدة، تخلص من القلق الذى يجعلك علاقتك بالشريك سيئة، كذلك لا يجب أن يشعر بالضعف من جانبك ويفضل أن تكون أكثر قوة وحاول أن تقدم له الدعم المطلوب، كذلك اليوم مناسب جدا للتحدث مع الحبيب فى كافة الأمور التى كانت تزعجك فى الفترة الماضية

على الصعيد الصحى..


>يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، تخلص من العصبية الزائدة وحاول أن تحصل على قسط كبير من الراحة، وأعلم أن تناول الوجبات الصحية لأن ذلك سيكون له تأثير جيد جدا على صحتك.
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الأحداث الجيدة التى فى طريقها إليك، عليك أن تعرف أن الأمور ستتحسن أكثر مما كنت تتوقع، ولكن عليك أن تصبر حتى تحقق ما تريد من أحلام .

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