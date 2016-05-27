برج الدلو حظك اليوم الخميس ٢٧ مايو

برج الدلو على الصعيد المهنى

برج الدلو على الصعيد الصحى

برج الدلو على الصعيد العاطفى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تحاول التخلص من الأزمات التى مررت بها فى الفترة الأخيرة، كما أنه من المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية من العمل بسبب بعض النجاحات التى قدمتها للعمل خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذى شعر به مديرك فى العمل مؤخرا>من الممكن أن تمر بكثير من الأوضاع الصحية السيئة خلال الفترة الماضية، كما أنه من المتوقع أن تذهب إلى الطبيب خلال الفترة الماضية وتتلقى "كورس مكثف" من العلاج.>أوضاعك مع الحبيب مستقرة جدا إلى حد كبير، كل ما يجب عليك فعله هو أن تكون إلى جواره خلال الفترة الماضية حتى لا يشعر بالوحدة.>تحاول التخلص من الضغوط التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، كما أنه من المفترض أن تمر ببعض التغيرات على مستوى العمل إلا على مستوى العائلة فستتغير الأمور إلى الأسوأ مما كنت تتوقع.