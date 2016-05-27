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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

على الصعيد المهنى ...


>على الرغم من أن أوضاعك فى العمل غير مستقرة إلا أنك تحاول السيطرة عليه وكذلك يفضّل أن تستمع إلى نصائح مديرك فى العمل، كذلك يجب أن تكون هناك الكثير من الأمور التى فى سبيلها للتغير ولكن عليك الصبر قليلا

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى


>يجب أن تهتم بكل الأمور التي تخص الحبيب، ولكن اليوم هو الأفضل على كل المستويات، خصوصا أن العلاقة بينكما جيدة جدا إلى حد كبير لذا يفضّل أن تستمع إليه كذلك

على الصعيد الصحى ...


>الأمور جيدة جدا، ينقصك فقط الاهتمام بالطعام الصحى وكذلك الحرص على الألعاب الرياضية التى من شأنها أن تجعل صحتك أفضل، كما أن النوم بشكل جيد لأن هذا سيؤثر عليك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>أوضاعك فى العمل جيدة جدا ومن المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة، كذلك يجب أن تكون هناك الكثير من الأمور التى فى طريقها للتحسن فتفاؤل ولا تشعر بالتشاؤم.

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مصر 365

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