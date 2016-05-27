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برج السرطان حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو برج السرطان حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

على الصعيد المهنى


>ربما تكون الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالمدير وكذلك زملائك فى العمل، كما أنه من المتوقع أن يكون وضعك فى العمل جيد جدا وستكون هناك بعض التغيرات الكثيرة على مستوى علاقتك بالحبيب

برج السرطان على الصعيد العاطفى


>تحاول الوقوف إلى جوار حبيبك كما أنه من المتوقع أن تشمل الفترة المقبلة التغيرات على مستوى علاقتك بالحبيب، كما أنه من الممكن أن تكون هناك خطوة رسمية تجعلك تشعر ببعض الطمأنينة مع الحبيب، ويفضل أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل معه .

على الصعيد الصحى


>الاهتمام بالصحة شىء ليس ترفيهيا ولكن يجب أن تحرص على الاهتمام بها مهما كانت ظروف عملك ، كذلك تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة أمر لأغنى عنه خصوصا أن الأوضاع فى العمل غير مستقرة مما ينعكس ذلك على صحتك .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون الأيام المقبلة هى الأفضل على مستوى العمل، وهناك تغير فى أوضاعك بالعمل وستحصل على مكافأة مالية ستشعرك ببعض الأمل من خلال هذه التغيرات الكثيرة التى تحدث خلال الأيام المقبلة

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مصر 365

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