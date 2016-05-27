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برج الحوت حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو برج الحوت حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

على الصعيد المهنى


>هناك الكثير من الأمور التى تغيرت فى العمل خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن هذه فترة عصيبة إلا أنك تحاول السيطرة على جميع الأزمات والأوضاع السيئة التى تمر بها ستنتهى فى أسرع وقت وستتخلص من الأزمات التى كنت تمر بها .

برج الحوت على الصعيد العاطفى


>ربما الوضع الجديد فى علاقتك بالحبيب غير جيد تماما خصوصا انك تسعى دائماً لتقديم الدعم له بشكل دائم حاول ان تحافظ على العلاقة وتكون الى جواره حتى لا تندم فيما بعد
>


>على الصعيد الصحى


>على الرغم من أن الأوضاع جيدة جدا إلا أنه من المتوقع ان تتعرض لازمة صحية طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة، لذا عليك أن تعرف ان هناك بعض الأمور الطارئة التى يجب أن تلتفت إليها

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>من المتوقع ان تكون هناك الكثير من التغيرات التى تحدث لك خلال الأيام الماضية كما انه من المفترض أن تمر بأزمة عاطفية تجعلك تشعر ببعض الضيق والقلق.

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مصر 365

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