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برج العذراء حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو برج العذراء حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل جيدة جدا، الفترة المقبلة ستكون هى الأفضل على كل المستويات، كذلك يجب أن تكون علاقتك بالمدير جيدة ولا تخسره، فمزيد من العند سيورطها فى أزمات انت فى غنى عنها .

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>ربما تكون هناك تغيرات طفيفة على مستوى علاقتك بالحبيب، خصوصا انك فى الفترة المقبلة أهملت كثيرا فى حقه، عليك فى البداية أن تتحدث معه فى مل الأمور التى تزعجك وتشعرك ببعض القلق والتوتر الذى أنت فى غنى عنه

على الصعيد الصحى ...


>ستمر صحّتك بفترة غير مستقرة تماما بسبب عنادك فى بعض الأمور التى أهملتها مؤخرا، فالذهاب إلى الطبيب الآن أمر فى غاية الأهمية حتى لا تتعرض صحتك أكثر للخطر .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>عليك أن تعلم أن المرحلة المقبلة ستكون هى الأفضل، كما أن شريكك سيقدم لك الدعم الذى ستحتاج إليه كما أن علاقتك بالمدير فى العمل ستتحسن كثيرا وستشعر بفارق كبير على مستوى تعاملك كما ستحصل على ترقية مستحقة

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مصر 365

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