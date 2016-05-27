برج الميزان حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الميزان على الصعيد المهنى

>التردد والقلق سيكون لهما تأثير سىء على أوضاعك فى العمل، حاول أن تتخلص من ملل الضغوط النفسية التى من شأنها أن تعكر صفو علاقتك بكل من حولك، الأمور جميعها ستتحسن ولكن ببعض الصبر ستشعر بفارق كبير وسيكون له تأثير على علاقتك بمديرك كذلك على الصعيد العاطفى

>ربما هى الفترة الأفضل فى تاريخ علاقتك بالشريك، التنازل لن يكون الحل الأمثل للتخلص من كل الأزمات التى طلبت العلاقة، كما أنه يجب أن تشعر ببعض المسئولية اتجاه العلاقة التى قد تتأثر سلبا عليك وعلى شريك الحياة برج الميزان عبى الصعيد الصحى

>تناول الأدوية بشكل دائم قد يكون له تأثير سىء على صحتك، الاستماع إلى نصائح الأطباء لأن الأمور ستتطور أكثر من ذلك وسيكون لها تأثيرات كثيرة ستعرف تأثيرها فيما بعد توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>من المتوقع أن تكون هناك تغيرات كثيرة خلال الأيام المقبلة ولكن عليك أن تتعامل مع الأمور بطريقة أكثر عقلا من المعتاد ولا تغامر وتتخذ قرارات انفعالية متهورة

شبكةعيونالإخبارية

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