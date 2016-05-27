أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو برج العقرب حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

على الصعيد المهنى


>لا تغامر وتتخذ قرارات بشكل متعجل خصوصا هذه المتعلقة بالعمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية وتفهم أن كل ما تقدمه إلى العمل خلال الأيام المقبلة سيكون سببا فى تحقيق الكثير من النجاحات التى من شأنها أن ترفع شأنك وتحسن علاقتك بالحبيب

برج العقرب على الصعيد العاطفى ...


>الحبيب بحاجة إليك خصوصا أن علاقتكما تعرضت لأزمة كان لها تأثير كبير على شكل العلاقة، حاول أن تكون أكثر حرصا على ارضاء الحبيب لأنه قدم إليك الكثير من التنازلات خلال الفترة الماضية
>


>على الصعيد الصحى


>ربما تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى العائلة، أما على مستوى علاقتك بالحبيب فهناك كذلك بعض التغيرات التى ستؤثر على شكل العلاقة تماما

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة خلال الأيام المقبلة، اما على مستوى العائلة فهناك بعض التغيرات التى ستحدث لك وستسبب بعض الإزعاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى