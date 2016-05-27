برج العقرب حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج العقرب على الصعيد المهنى
>لا تغامر وتتخذ قرارات بشكل متعجل خصوصا هذه المتعلقة بالعمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية وتفهم أن كل ما تقدمه إلى العمل خلال الأيام المقبلة سيكون سببا فى تحقيق الكثير من النجاحات التى من شأنها أن ترفع شأنك وتحسن علاقتك بالحبيب
برج العقرب على الصعيد العاطفى ...
>الحبيب بحاجة إليك خصوصا أن علاقتكما تعرضت لأزمة كان لها تأثير كبير على شكل العلاقة، حاول أن تكون أكثر حرصا على ارضاء الحبيب لأنه قدم إليك الكثير من التنازلات خلال الفترة الماضية
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>على الصعيد الصحى
>ربما تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى العائلة، أما على مستوى علاقتك بالحبيب فهناك كذلك بعض التغيرات التى ستؤثر على شكل العلاقة تماما
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة خلال الأيام المقبلة، اما على مستوى العائلة فهناك بعض التغيرات التى ستحدث لك وستسبب بعض الإزعاج
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