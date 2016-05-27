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برج الأسد حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو برج الأسد حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الأسد على الصعيد المهنى


>ربما تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستمر بها فى العمل ولكن يفضّل أن تتعامل مع الأمور بصدر رحب حتى لا تخسر أكثر مما خسرت خلال الأيام الماضية، كما أن هناك بعض الأمور التى ستكون أفضل أكثر مما كنت تتوقع.

على الصعيد العاطفى


>حاول أن تتخلص من الهيمنة على الحبيب، لأن هذا سيسبب لك الكثير من المشاكل التى من المتوقع أن تحدث خلال الأيام المقبلة، كما أن الأمور جميعها ستتغير، وسيراجع الحبيب نفسه فى كافة الأمور التى كانت تحدث بينكما مؤخرًا.

برج الأسد على الصعيد الصحى


>الإهمال سيكلفك الكثير، الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن هو الحل الأفضل على كل المستويات كما أنه من المتوقع أن تشعر ببعض القلق والتوتر بسبب الأخبار السيئة التى فى طريقها إليك، فحاول أن تتعامل مع الصدمات بشكل جيد ولا تنفعل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى الحياة العاطفية والعمل، كما أنه من الضرورى أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع المتغيرات التى تمر بها مؤخرا، كما أنه من المتوقع أن تقابل صديق قديم لك خلال الأيام المقبلة

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مصر 365

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