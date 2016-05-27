برج القوس حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج القوس على الصعيد المهنى

>أوضاعك فى العمل مستقرة خصوصا فى الفترة الأخيرة، بعد أن مررت بفترة صعبة وحرجة خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنه من المتوقع أنك تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث كذلك وسيكون لها تأثير كبير على صحتك برج القوس على الصعيد العاطفى

>من المتوقع أن تحدث خلافات كثيرة بينك وبين الحبيب، ولكن قليل من الحكمة من الممكن أن تكون طريقا لإيجاد حل لكثير من الخلافات من بينكما، أما على مستوى علاقتك به فمن المتوقع أن تعود إلى طبيعتها خلال فترة قصيرة. على الصعيد الصحى..

>من المفترض أن تكون علاقتك الصحية أفضل بسبب بعض التغيرات التى قمت بها، كذلك يجب أن تكون هناك بعض الأمور التى ستغير شكل حياتك الصحية تماما توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>من المتوقع أن تكون هناك بعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الأيام المقبلة، كما أن هناك أمور كثيرة ستتغير على مستوى علاقتك بالعائلة، كما أن على مستوى الصحة فمن المتوقع أن تحدث يعض الأمور العارضة .

شبكةعيونالإخبارية

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