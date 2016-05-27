برج الحمل حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الحمل على الصعيد المهنى

>ربما تكون الفترة المقبلة هى الأصعب، ولكن عليك التحمل والصبر حتى تحقق ما تريد، كل ما تسعى لتحقيقه سيكون ولكن عليك الصبر قليلا ولا تتعجل الأمور حتى لا تخسر أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية ولكن يفضّل أن تكون أكثر هدوءا فى التعامل مع كل الأمور الطارئة برج الحمل على الصعيد العاطفى

>اليوم جيد على مستوى علاقتك بالحبيب، كن إلى جواره دائماً واستمع له ولكن يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة به، ولكن يجب أن تكون على دراية بكل ما يزعجه وحتى لا تشعر بالقلق على الصعيد الصحى

>صحتك جيدة ا ولكن يجب أن تهتم بها أكثر من ذلك ويجب كذلك أن تحرص على أوقات الراحة التى تساعدك على الاسترخاء والشعور بالراحة حتى لا تشعر بالضغط والقلق توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على كل المستويات، فعلى مستوى العائلة ستشعر ببعض التحسن وخصوصا أن الأزمات كلها سرعان ما ستنتهى

شبكةعيونالإخبارية

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