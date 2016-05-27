أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو برج الحمل حظك اليوم الجمعة ٢٧ مايو

برج الحمل على الصعيد المهنى


>ربما تكون الفترة المقبلة هى الأصعب، ولكن عليك التحمل والصبر حتى تحقق ما تريد، كل ما تسعى لتحقيقه سيكون ولكن عليك الصبر قليلا ولا تتعجل الأمور حتى لا تخسر أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية ولكن يفضّل أن تكون أكثر هدوءا فى التعامل مع كل الأمور الطارئة

برج الحمل على الصعيد العاطفى


>اليوم جيد على مستوى علاقتك بالحبيب، كن إلى جواره دائماً واستمع له ولكن يجب أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة به، ولكن يجب أن تكون على دراية بكل ما يزعجه وحتى لا تشعر بالقلق

على الصعيد الصحى


>صحتك جيدة ا ولكن يجب أن تهتم بها أكثر من ذلك ويجب كذلك أن تحرص على أوقات الراحة التى تساعدك على الاسترخاء والشعور بالراحة حتى لا تشعر بالضغط والقلق

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على كل المستويات، فعلى مستوى العائلة ستشعر ببعض التحسن وخصوصا أن الأزمات كلها سرعان ما ستنتهى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى