بالصور..وصول الأمير فيصل بن بندر مالك حقوق" ninja warrior" إلى الغردقة

وصل منذ قليل صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة بنادر الخليج للإعلام المالكة لحقوق الفورمات العربية لبرنامج ninja warrior حيث كان فى استقباله كل من المخرج مجدى الهوارى المشرف والمسئول عن البرنامج، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والقائمين على البرنامج.

وكان حفل استقبال الضيوف قد بدأ منذ قليل بحضورة مجموعة كبيرة من النجوم منهم المخرج محمد خان والدكتور محمد العدل وشريف رمزى وريهام أيمن وأحمد تهانى وميرهان حسين وعبير صبرى وحسام حسينى ومحمد لطفى والمخرجة إيناس الدغيدى ورزان مغربى، وتامر هجرس.

ويقام صباح الغد مؤتمر صحفى، يعلن فيه الهوارى تفاصيل انطلاق النسخة العربية من البرنامج إلى جانب حفل فنى كبير يحييه النجمان محمد حماقى ونانسى عجرم وفرقة مرسيدس.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، ومحمد كامل العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المطور العام لسهل حشيش، وATS ممثلو النسخة الأمريكية، وصاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة بنادر الخليج للإعلام المالكة لحقوق الفورمات العربية، واللاعب الجزائرى رياض محرز لاعب نادى ليستر سيتى ، وتقدم الحفل إنجى على، والبرنامج برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث وجدت الوزارة البرنامج يتماشى مع خطتها فى خلق مجتمع صحى ورياضى وباستضافة سهل حشيش، والتى تهتم بالأنشطة الرياضية المتميزة وبرعاية إعلامية من "اليوم السابع".

ويبدأ المخرج مجدى الهوارى، أكتوبر المقبل، فى تصوير النسخة العربية من ninja warrior البرنامج الرياضى الأشهر فى العالم فى مصر، حيث يواجه 240 متسابقا من الوطن العربى أكبر التحديات الرياضية فى سهل حشيش، وهو البرنامج الذى حارب الهوارى من أجل تصويره فى مصر بأحدث التقنيات والإمكانيات العالمية، لإثبات أن مصر لا تزال قادرة على إبهار العالم وتصوير تلك النوعية من البرامج بكل بسهولة، رغم محاولات دفع تصوير البرنامج فى دول أخرى، وهو البرنامج الذى سيفتح الباب أمام كثير من المنتجين وصناع البرامج الضخمة لتصوير برامجهم فى مصر، وهو ما يدفع بحركة السياحة المصرية للأمام ويسوق ويروج مصر أمام العالم التى تتجه أنظاره إلى مصر فى فترة تصوير وعرض البرنامج الرياضى الأشهر على مستوى العالم فى نسخة عربية على أرض مصر.

المخرج مجدى الهوارى الذى بذل مجهودا ضخما من أجل تصوير البرنامج فى مصر لا يتوقف عن العمل الدؤوب، ليخرج البرنامج فى أحسن صورة، ويثبت للعالم كله أن مصر قادرة على العمل والإنتاج رغم كل ما يحدث، حيث يحضر الهوارى حاليا لتصوير البرنامج فى نسخته العربية فى سهل حشيش، وهو البرنامج المأخوذ فورماته عن البرنامج اليابانى الشهير ninja warrior والذى قدمت منه نسخ أمريكية وغيرها من النسخ حول العالم، وأصبح أبطاله من أشهر الشخصيات على مستوى العالم، ومنهم Isaac Caldiero بطل النسخة الأمريكية، حيث يشرف الهوارى حاليا على التحضيرات وبناء الديكورات التى ستكون بالكامل فى سهل حشيش، والتى اختارها مسئولو الفورمات بعد المفاضلة بين سهل حشيش وأماكن أخرى، إلا أنهم وقع اختيارهم على سهل حشيش لما لها من أهمية وشكل جمالى وطبيعة ساحرة على مستوى العالم، إضافة إلى تصميم سهل الحشيش الذى يحمل ملامح التراث العربى الأصيل.

وتعتمد هذه المسابقة على مستويات عالية جدا من القوة واللياقة البدنية، لأنها فى مجملها عبارة عن مجموعة من التحديات الصعبة التى تعتمد على وقت محدد، وهى تحديات قد تبدو للبعض صعبة وغير قابلة للتنفيذ، ولكنها ليست مستحيلة.

ويضم البرنامج لجنة من خبراء التنمية البشرية وأطباء تغذية وغيرهم من الشخصيات التى تقف إلى جوار المتسابقين فى مواجهة إدارة البرنامج، حتى لا يشعر المتسابق أنه وحيد، وأن البرنامج والتحديات تواجهه دون دعم من أحد وهى من الـ"تاتش العربى"، ضمن البرنامج فهى ليست موجودة فى النسخ الأصلية.

البرنامج بدأ فى اليابان منذ عام 1997 ثم تحول إلى العالمية بعد أن حقق نجاحا كبيرا، حيث بدأت إذاعته فى دول كثيرة، من ضمنها بريطانيا وألمانيا واستراليا واليونان وجنوب أفريقيا، وجمهورية التشيك وتركيا وسنغافورة وماليزيا.

- بدء حفل استقبال ضيوف برنامج ninja warrior بسهل حشيش

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