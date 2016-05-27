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والدة صاحبة فتنة المنيا: بنتى أشرف من الشرف وعاوزة رد اعتبارها تالت ومتلت

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والدة صاحبة فتنة المنيا: بنتى أشرف من الشرف وعاوزة رد اعتبارها تالت ومتلت والدة صاحبة فتنة المنيا: بنتى أشرف من الشرف وعاوزة رد اعتبارها تالت ومتلت
استنكرت والدة الفتاة المزعوم أنها على علاقة غير شرعية مع شاب مسيحى فى المنيا، ردود الفعل، مطالبة برد اعتبار ابنتها، قائلة: "بنتى أشرف من الشرف".

وقالت والدة الفتاة، فى لقاء خاص ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية " العاصمة": "بنتى طعنت فى شرفها.. بنتى أشرف من الشرف نفسه"، متابعة: "زوجى سابنى بعيالى الأربعة، ربيتهم بحلال ربنا، وربيتهم أحسن تربيته والناس بتحلف بحياتهم".

وتابعت: "أكشفوا على بنتى واعملوا التحاليل، ودوها فى ميدان عام وخرموها برصاص الدنيا كلها.. أنا عاوزة حق بنتى بعد أن شوهوا صورتها، وعاوزة رد اعتبارها تالت ومتلت".


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