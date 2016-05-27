ننشر قرار وزير العدل بتعيين المستشار خالد النشار متحدثا رسميا باسم الوزارة

قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، تعيين المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، متحدثا رسميا باسم الوزارة.

ونص القرار رقم 4484 لسنة 2016، على أنه بعد الاطلاع على الدستور المصرى لعام 2014، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له، وبعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ( 206 ) لسنة (2016) الصادر بتاريخ 11 مايو 2016، تقرر تعيين المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام، متحدثًا إعلاميًا باسم وزارة العدل، وباسم وزير العدل.

وتضمن القرار أنه يختص مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام بالإشراف على الموقع الإلكترونى لوزارة العدل على بوابة الحكومة المصرية، وما يتم نشره من بيانات ومعلومات عن نشاط الوزارة على موقعها الإلكترونى، والتواصل مع كل قطاعات وأجهزة الوزارة، والهيئات التى تتبعها للحصول على البيانات، والمعلومات التي تبين حجم العمل المنجز فى وزارة العدل، والمرغوب فى الإعلان عنه، وتنظيم المؤتمرات الصحفية التى تعقدها الوزارة، وإصدار البيانات والنشرات الخاصة بها، ومتابعة كل ما ينشر أو يذاع فى وسائل الإعلام من مواد إعلامية تخص الوزارة، والرد عليها عند اللزوم.

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