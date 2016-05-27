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السيطرة على حريق فى ورشة أحذية بالجمالية دون إصابات

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السيطرة على حريق فى ورشة أحذية بالجمالية دون إصابات السيطرة على حريق فى ورشة أحذية بالجمالية دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق فى ورشة أحذية أسفل عقار سكنى بالجمالية دون معرفة أسبابه، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع وصولها إلى باقى العقارات المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا باشتعال النيران فى ورشة أحذية بالجمالية ، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمنى فى المنطقة لمنع وصولها إلى باقى أجزاء الورشة وتمت السيطرة على النيران.

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