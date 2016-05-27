مصدر طبى: نقل جثامين 3 شهداء ومصابين لمستشفى العريش من مواقع متفرقة بسيناء

أفاد مصدر طبى بشمال سيناء، أنه تم نقل جثث 3 شهداء و2 مصابين من قوات الأمن لمستشفى العريش، من مواقع أمنية برفح والشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل جثامين جنديين من جنوب رفح انفجرت على طريقهم عبوة ناسفة، كما نقل شهيد من وسط سيناء مصاب إثر تعرضه لطلق نارى، ونقل 2 مصابين بشظايا من منطقة الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن العمليات الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح لاتزال تتواصل وأنه تم خلال الساعات الماضية، تفجير حقل متفجرات عبارة عن سياج من العبوات الناسفة.

كما تم تفجير 24 عبوة أخرى بمناطق متفرقة، وتم استهداف بؤر إرهابية وتدمير 6 سيارت، ورصد مقتل 11 مسلحاً خلال هجمات استهدفت مخابئ للإرهابيين.

مصدر طبى: وصول جثمان شهيد و2 مصابين من قوات الأمن لمستشفى العريش

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