أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر طبى: نقل جثامين 3 شهداء ومصابين لمستشفى العريش من مواقع متفرقة بسيناء

Google+ Print
مصدر طبى: نقل جثامين 3 شهداء ومصابين لمستشفى العريش من مواقع متفرقة بسيناء مصدر طبى: نقل جثامين 3 شهداء ومصابين لمستشفى العريش من مواقع متفرقة بسيناء
أفاد مصدر طبى بشمال سيناء، أنه تم نقل جثث 3 شهداء و2 مصابين من قوات الأمن لمستشفى العريش، من مواقع أمنية برفح والشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل جثامين جنديين من جنوب رفح انفجرت على طريقهم عبوة ناسفة، كما نقل شهيد من وسط سيناء مصاب إثر تعرضه لطلق نارى، ونقل 2 مصابين بشظايا من منطقة الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن العمليات الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح لاتزال تتواصل وأنه تم خلال الساعات الماضية، تفجير حقل متفجرات عبارة عن سياج من العبوات الناسفة.

كما تم تفجير 24 عبوة أخرى بمناطق متفرقة، وتم استهداف بؤر إرهابية وتدمير 6 سيارت، ورصد مقتل 11 مسلحاً خلال هجمات استهدفت مخابئ للإرهابيين.

مصدر طبى: وصول جثمان شهيد و2 مصابين من قوات الأمن لمستشفى العريش
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365