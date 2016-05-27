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التحالف الدولى يشن 25 غارة ضد "داعش" فى العراق وسوريا

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التحالف الدولى يشن 25 غارة ضد "داعش" فى العراق وسوريا التحالف الدولى يشن 25 غارة ضد "داعش" فى العراق وسوريا
شنت مقاتلات التحالف الدولى -بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 25 غارة جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى العراق وسوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت قوة المهام المشتركة فى بيان نقلته قناة العربية اليوم الخميس - إن طيران التحالف شن 20 غارة جوية على مواقع "داعش" فى العراق ، منها 4 غارات بالقرب من الفلوجة التى تشن فيها القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة المدينة من أيدى "داعش".

وأوضح البيان أن الغارات التى نفذت على مواقع "داعش" فى الفلوجة غربى بغداد استهدفت ثلاث وحدات تكتيكية لـ"داعش"، ونفقين يستخدمهما التنظيم، وأربع مركبات وقطعة مدفعية ومخزن أسلحة وثلاثة مواقع قتالية.

وأشار البيان إلى أن التحالف شن -أيضا- 5 غارات بالقرب من الموصل، وهى مدينة أخرى تحاول القوات العراقية بدعم من قوات التحالف استعادة السيطرة عليها فى شمال البلاد، واستهدفت مواقع قرب بلدات "الحبانية وحديثة وهيت والقيارة وسنجار وسلطان عبدالله وتلعفر".

وفى سوريا .. قال البيان إن قوات التحالف الدولى شنت 5 غارات جوية قرب أربع مدن تابعة للتنظيم استهدفت خلالها خمس وحدات قتالية لـ"داعش".

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مصر 365

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