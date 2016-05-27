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عميد «أصول الدين»: حادثة تجريد سيدة مسنة من ملابسها مؤسفة وينكرها العقل والمنطق

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عميد «أصول الدين»: حادثة تجريد سيدة مسنة من ملابسها مؤسفة وينكرها العقل والمنطق عميد «أصول الدين»: حادثة تجريد سيدة مسنة من ملابسها مؤسفة وينكرها العقل والمنطق

عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر – أرشيفية

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، عضو بيت العائلة المكلف بالذهاب إلى المنيا، إن ما جرى في المنيا من واقعة تجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها حادثة مؤسفة ينكرها العقل والمنطق والعرف قبل الدين والقانون.

وأضاف “العواري” في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن وفد الأزهر يزور المنيا من من أجل تهدئة الأوضاع، ونزع فتيل الأزمة بين أبناء القرية الواحدة والنسيج الوطني الواحد، ثم الوقوف علي مجريات الأحداث لمعرفة المتسبب.

وأشار “العواري” إلى الهدف من الزيارة هو وأد أي محاولة لإحداث الفتنة، بالإضافة إلى التأكيد على أن القانون والقضاء سيأخذ مجراه حفاظًا على كرامة السيدة المصرية.

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