مقتل أحد قيادات داعش فى محافظة الأنبار العراقية

أعلن مجلس قضاء الخالدية الواقعة فى محافظة الأنبار العراقية، اليوم الخميس، مقتل القائد العسكرى لتنظيم داعش الإرهابى فى جزيرة الخالدية، وثلاثة من معاونيه، بعملية أمنية خلال معارك تطهير الجزيرة.

وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية على داود إن "القوات الأمنية المشتركة تمكنت اليوم، من قتل القائد العسكرى لتنظيم داعش الإرهابى فى جزيرة الخالدية، المدعو أبو معاذ البغدادى وثلاثة من معاونيه بينهم مسؤول التفخيخ المدعو أبو مصطفى المهاجر".

وأضاف داود إن "القوات الأمنية مستمرة بمعارك تطهير جزيرة الخالدية وبدعم جوى من طيران التحالف الدولى لتدمير معاقل ومضافات تنظيم داعش الإرهابى فى القرى الزراعية والريفية".