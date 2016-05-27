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صديق فان جال يتنبأ بوجهة المدرب المقبلة

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صديق فان جال يتنبأ بوجهة المدرب المقبلة صديق فان جال يتنبأ بوجهة المدرب المقبلة

تنبأ أحد الأصدقاء المقربين من المدير الفني الهولندي لويس فان جال، وجهة المدرب المقبلة عقب الرحيل من مانشستر يونايتد. وهو تدريب"منتخب بلجيكا".

مانشستر يونايتد أعلن إقالة لويس فان جال من منصبه كمدير فني عقب تتويج النادي بلقب كأس إنجلترا. (طالع التفاصيل)

فما هي وجهة المدرب المقبلة؟ هذا ما أجاب عنه سييس ويزبورج صديق فان جال قائلا: "من وجهة نظري هو سيعود مرة أخرى. ولكن لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف في تصريحات عبر صحيفة سبورت الكتالونية "هو يُحب منتخب بلجيكا ويسعد كثيرا بمستوى ".

وأكمل حديثه قائلا: "أستطيع أن أؤكد أنه تلقى عرضا من منتخب بلجيكا عام 2007 وعقد اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد البلجيكي".

وواصل "ولكن في اليوم التالي وصل له عرضا من بايرن ميونيخ وبدأت المحادثات مع النادي الألماني".

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