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يورو 2016 – استبعاد ديلف من قائمة إنجلترا

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يورو 2016 – استبعاد ديلف من قائمة إنجلترا يورو 2016 – استبعاد ديلف من قائمة إنجلترا

(إفي): أعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، روي هودجسون، اليوم الخميس عن استبعاد لاعب وسط مانشستر سيتي، فابيان ديلف، من قائمة التي ستخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تستضيفها فرنسا في الفترة ما بين 10 يونيو وحتى 10 يوليو، وذلك بداعي الإصابة.

وأكد هودجسون خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن ديلف شعر بآلام في العضلة الضامة ولن يسافر مع المنتخب إلى مدينة سندرلاند من أجل خوض المباراة الودية أمام استراليا غدا الجمعة.

وأوضح هودجسون "ديلف لم يسافر معنا. لقد مكث في مانشستر، وهو ما يعني غيابه عن القائمة النهائية".

وبهذا يتقلص عدد اللاعبين المتواجدين بقائمة "الأسود الثلاثة" إلى 25 لاعبا، وسيتعين على هودجسون الاستغناء عن اسمين فقط قبل الإعلان عن القائمة النهائية.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تغلب يوم الأحد الماضي على نظيره التركي بهدفين لواحد على ملعب "الاتحاد" وذلك في إطار استعداداته لليورو، في الوقت الذي سيخوض فيه مواجهة أخرى أمام استراليا غدا، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة البرتغال يوم 2 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

وأوقعت القرعة إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة كل من روسيا وسلوفاكيا وويلز.

وسيفتتح رجال المدرب روي هودجسون مشوارهم أمام الدب الروسي يوم 11 يونيو، قبل أن يواجهوا ويلز بعدها بأربعة أيام ثم يختتموا المشوار في المجموعة بمواجهة سلوفاكيا يوم 20 من نفس الشهر.

ويبحث المنتخب الإنجليزي عن أول ألقابه في هذه البطولة خلال مشاركاته الثمانية منذ عام 1968 علما بأن أفضل مركز حققه كان الثالث في نفس العام ونصف النهائي في النسخة التي استضافتها البلاد في عام 1996 قبل أن يخرج بالركلات الترجيحية أمام الفائز باللقب حينئذ، المنتخب الألماني.

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