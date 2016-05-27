صراع الصفقات - خطة جوارديولا.. 8 عناصر جديدة من أجل إصلاح مانشستر سيتي

تغييرات بالجملة منتظرة للإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي من أجل "إصلاح الفريق الإنجليزي". 8 صفقات هي الحل.

رحلة في ألمانيا انتهت مع بايرن ميونيخ. ورحلة تستعد للانطلاق في إنجلترا مع مانشستر سيتي. هنا نتحدث عن جوارديولا.

عاصفة منتظرة ستضرب تشكيل مانشستر سيتي مع قدوم جوارديولا. لما لا والمدرب يرغب في تدعيم صفوفه بـ8 صفقات جديدة.

صحيفة ميرور أكدت حديث جوارديولا مع سيتي من أجل "خطة الصيف لإصلاح الفريق" وهي ضم 8 صفقات جديدة.

فمن هم الـ8 صفقات؟ هذا ما كشفته ميرور.

في حراسة المرمى مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من أجل التواجد مع جو هارت.

جون ستونز مدافع إيفرتون وإيميرك لابورتي مدافع أتليتك بلباو وداني روز توتنام. ثلاثي من أجل تدعيم خط الدفاع.

بينما في الوسط يوجد إلكاي جوندوجان لاعب بوروسيا دورتموند والذي يعد "أقرب صفقة ممكنه". ليروي ساني جناح شالكة الشاب كذلك أحد أهداف النادي الإنجليزي.

عيون جوارديولا تترقب مصير ثنائي أرسنال أيضا. جاك ويلشير لاعب الوسط وأليكس تشامبرلين الجناح.

8 صفقات جديدة يترقبها جوارديولا ويستعد مانشستر سيتي لبداية الحرب والصراع من أجل ضمها حسبما أوضحت ميرور.