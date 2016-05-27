نهائي_الأبطال – شابي: هذه هي اللحظة المناسبة ليفوز أتليتكو باللقب

يؤمن شابي هيرنانديز لاعب السد القطري الحالي وبرشلونة السابق أن هذه هي اللحظة المناسبة لأتليتكو مدريد كي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أتليتكو مدريد منافسه ريال مدريد يوم السبت المقبل في ملعب سان سيرو في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث شابي المتوج بلقب البطولة الموسم الماضي قائلا:"أعتقد أن أتليتكو سيفوز بلقب البطولة وأن هذه هي اللحظة المناسبة لحدوث ذلك الأمر".

وواصل قائد برشلونة السابق حديثه لموقع اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 قائلا:"أتليتكو يستحق اللقب بسبب العمل الذي قاموا به، بالطبع أنا لا أحب أسلوب لعبهم الدفاعي لكنني أعتقد إنها اللحظة المناسبة لهم للفوز بالبطولة".

وأردف"كرة القدم دائما تعطيك فرصة ثانية، وهذا هو نفس النهائي مثل ذلك الذي أقيم قبل عامين وعلى أتليتكو استغلال ذلك الأمر".

لكن في الوقت ذاته اعترف شابي هيرنانديز بأن الخبرات التي يتحلى بها ريال مدريد في مثل تلك المباريات تعطيه أفضلية على حساب الأتليتي.

وأكمل"بالطبع ريال مدريد لديه الأفضلية بسبب الخبرات التي يمتلكها في مثل تلك المواقف، لكنني مجددا أعتقد أن أتليتكو سيفوز بالبطولة".

وواصل لاعب منتخب إسبانيا السابق"في أتليتكو يوجد كوكي وساؤول نيجويز وأنطوان جريزمان وفيرناندو توريس وهم لديهم موهبة رائعة يستطيعون بها تغيير نتيجة المباريات في أي لحظة".

وأتم"في ريال مدريد هناك توني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو وجيمس رودريجيز وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وهم لاعبين رائعين للغاية، سنشاهد نهائي رائع".