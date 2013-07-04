رأي الخبراء بـ 3 عادات جماليّة شائعة!

تتحكَّم العديد من الأساطير القديمة في حياتنا، ليس فقط فيما يتعلَّق بروتين حياتنا اليومي، وإنما فيما يتعلَّق بالجمال كذلك، فالعديد من العادات الجماليَّة التي نتبعها ما هي إلا أساطير قديمة متوارثة من الأجداد تم إدخالها إلى روتين حياتنا اليومي، بالرُّغم من عدم صحَّة بعضها على الإطلاق.

إليك بعض هذه الأساطير مع آراء الخبراء بها في ما يلي:

1. غيِّري نوعيَّة الشامبو الخاص بك كل فترة

رأي الخبراء: يقول خبير شعر النجوم "فيليب كينغسلي": "بالرُّغم من عدم وجود أيّ دليل علمي على صحَّة هذه المعلومة، إلا أنَّ العديد من السيِّدات يعملن بها، وربما كان السبب في هذا يتعلَّق بعدم الرِّضا النفسيّ تجاه نوعيَّة الشَّامبو المستخدمة، ولكن تغيير نوعيَّة الشَّامبو ليس له تأثير على صحَّة الشَّعر على الإطلاق".

2. المرء لا يستطيع شم رائحة عطره الخاص

رأي الخبراء: هذه المقولة القديمة تعتبر من الحقائق الصحيحة، فمع استنشاق رائحة نفس العطر كل يوم، تصبح حاسة الشم في حالة تشبّع منه، لذا يُنصح بتغيير نوعيَّة العطر الذي تستخدمينه؛ حتى لا تعتادين عليه مع مرور الوقت.

3. عليك استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة فوق سن الـ 30

رأي الخبراء: هذه المقولة خاطئة تماماً، فالجلد مختلف مثل اختلاف بصمات الأصابع، لهذا قد تجدين سيِّدة بدأت تظهر على وجهها الخطوط الدَّقيقة والتَّجاعيد، وهي في العشرينات من العمر، وأخرى قد تظهر عليها علامات تقدُّم السن في الثلاثين من العمر، وهناك بعض السيِّدات اللاتي تظهر عليهنَّ علامات تقدُّم السن بعد ذلك بعدَّة سنوات، لذلك فإنَّ استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة، والخضوع للعمليَّات التجميليَّة المختلفة لا يتحدد بوقت معين، إنما يتحدد بعدَّة عوامل من أهمّها نوعيَّة البشرة، ومدى تعرُّضها لأشعَّة الشَّمس.