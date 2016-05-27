هنري لمانشستر يونايتد: الأمر لا يحتاج لتفكير إن كان بإمكانهم ضم إبراهيموفيتش

يرى تيري هنري أسطورة أرسنال السابق أن مانشستر يونايتد عليه ضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إن بإمكانهم جلبه.

ورحل إبرا عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم بعدما لم يتم تجديد تعاقده وأكد اللاعب السويدي في مؤتمر صحفي أنه حدد وجهته المقبلة بالفعل دون الإفصاح عنها. (طالع التفاصيل)

وتحدث هنري لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا:"بالنسبة الأمر لا يحتاج لتفكير إن كان يونايتد بإمكانه ضم إبراهيموفيتش".

وواصل"لقد لعبت معه سابقا في برشلونة هو رائع ومحترف وطريف".

وأردف المهاجم الفرنسي السابق"عندما يدخل إبرا للملعب هو يصبح كالحيوان وخارج الملعب يتصرف بطريقة مميزة للغاية".

وأتم"لا أستطيع قول أي شيء سيئ عنه وأعقتد أنه قد يجلب النجاح لمانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي".

وسجل إبراهيموفيتش خلال موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان 52 هدفا في كل البطولات.