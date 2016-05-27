"الديلى ميل": منظفات السيراميك ومعطرات الجو تسبب السرطان والربو

نشرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية تقريرا مهما عن قائمة المكونات الموجودة فى العطور ومنظفات الحمام والسيراميك.

ووجد الباحثون أن المنظف الذى يسمى "بطة المرحاض" وبعض معطرات الجو مثل "جليد" يحتويان على عنصر يسمى "الليمونين" لإعطاء المنتجات رائحة الحمضيات، الذى يتفاعل مع الغازات الأخرى التى تحدث بشكل طبيعى فى الهواء، ويخلق مادة تسمى "الفورمالدهيد" وهى مادة كيميائية تسبب السرطان.

وأوضح الباحثون أن العطور التى تستخدم عادة فى بخاخات التنظيف ومعطرات الجو تحظى بشعبية كبيرة، وتحتوى على مكونات إضافية ومواد هلامية، لكنها ظلت لفترة طويلة مصدرا للجدل، حيث حذرت منها العديد من الدراسات لإنها تشمل مجموعة واسعة من المواد الخطرة التى قد تسبب تلفاً فى الرئة والأورام، وتتداخل مع الهرمونات لدينا وتسبب مشاكل مدى الحياة مثل الربو.

وقال البروفيسور الستير لويس الذى قاد فريق البحث، إن العطور تتفاعل مع الغازات فى الهواء، وتشكيل مركبات تسبب السرطان، كما أن المساكن الحديثة تفتقر التهوية الجيدة، وذلك قد يعنى تراكم أكثر لهذه المركبات فى الهواء.

وأضاف لويس أن الفورمالدهايد يستخدم فى التحنيط والصناعات الثقيلة، وهو سبب معروف للسرطان لدى البشر، وهو مرتبط بشكل وثيق مع سرطانات الأنف والحنجرة، وعلى أقل تقدير، فإنه يمكن أن يسبب التهاب الحلق، والسعال، والتهاب العيون ونزيف فى الأنف.

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