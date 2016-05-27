بالصور.. "طب الأطفال": الالتزام بالمعيار السليم فى تحضير وجبة الطفل يحمى حياته

أكد الدكتور محمد زنون، رئيس اللجنة العلمية بجمعية طب الأطفال بالمنوفية، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الرابع للجمعية، أن المؤتمر ينبه إلى ضرورة التزام الأمهات باستخدام المعيار السليم فى تحضير وجبة الطفل فى حالة الرضاعة بالألبان الصناعية، حتى لا يتعرض الطفل للمضاعفات التى قد تهدد حياته.

كان قد تم، اليوم الخميس، افتتاح أولى فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لجمعية طب الأطفال بالمنوفية، الذى يشارك فيه 14 قسم طب أطفال بمستشفيات المنوفية، والجامعة، ومعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، وجامعة عين شمس، لعرض خبرات الأقسام المختلفة فى تشخيص وعلاج الحالات الإكلينيكية صعبة التشخيص والعلاج.

وأضاف الدكتور وائل بحبح أستاذ طب الأطفال بطب المنوفية، ومقرر عام المؤتمر، خلال المؤتمر المنعقد فى مدينة الإسكندرية، أنه تم عرض 7 حالات إكلينيكية صعبة، تمت مناقشتها فى حضور أساتذة واستشاريى طب الأطفال بالجامعات المصرية ووزارة الصحة لتدريب شباب الأطباء وطلبة الدراسات العليا.

وأوضح "بحبح" أن الورشة أكدت ضرورة التشخيص الدقيق للحالات قبل وصف الدواء حرصا على حياة الأطفال.

وأعلن أن الحالات التى تم عرضها بالورشة هى حالة طفل يعانى من نقص شديد بالكالسيوم، ومشاكل فى العظام، وتم تشخيصها تمهيدا لإجراء جراحة له، وأخرى كانت تعانى من انسداد بالأمعاء، رغم أن الفحوصات والاشعة لم تظهر الانسداد، وتم تشخيصها وعلاجها، دون الاعتماد على نتائج الأشعة وإنقاذ حياة الطفل.

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