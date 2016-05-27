"الديلى ميل": مدمنو العمل أكثر عرضة للإصابة بالوسواس القهرى

لا يستطيع مدمنو العمل تحمل فكرة الخروج من المكاتب، كما أنهم يفحصون رسائل البريد الإلكترونى فى كل ساعات اليوم حتى فى عطلة نهاية الأسبوع، ويؤثر ذلك على أنماط النوم لديهم وعلى ما يأكلون ومدى ممارسة الرياضة.

لكنه وعلى الجانب الآخر حذرت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون نرويجيون، من أن العمل طوال ساعات اليوم يمكن أن يؤثر على صحة الشخص العقلية.

ووجد الباحثون من جامعة بيرجن النرويجية أن مدمنى العمل أكثر عرضة للمعاناة من فرط النشاط وقلة الانتباه "ADHD"، والوسواس القهرى والقلق والاكتئاب.

وتوصل الباحثون بقيادة الدكتور سيسيلى شو أندريسن، أستاذ الصحة النفسية فى جامعة كاليفورنيا، بعد تحليل بيانات 16426 عاملا، إلى أن 32.7% من مدمنى العمل كانوا يعانون من "ADHD"، مقارنة مع 12.7% لغير مدمنى العمل، كما كان 25.6% منهم كانوا يعانون من الوسواس القهرى، مقارنة مع 8.7% من غير مدمنى العمل.

ووجد الباحثون أيضاً أن 33.8% منهم عانوا من القلق، مقارنة بـ11.9% من غير مدمنى العمل، 8.9% كانوا يعانون من الاكتئاب، مقارنة مع 2.6% من غير مدمنى العمل.

وأضاف الباحثون أن العمل بإدمان إلى أقصى الحدود قد يكون علامة على مشاكل نفسية أو عاطفية أكثر عمقاً.

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