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«جوكوفيتش» يفوز للمرة الـ50 في «فرنسا المفتوحة» للتنس

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«جوكوفيتش» يفوز للمرة الـ50 في «فرنسا المفتوحة» للتنس «جوكوفيتش» يفوز للمرة الـ50 في «فرنسا المفتوحة» للتنس

نوفاك ديوكوفيتش – أرشيفية

نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لاعب التنس المصنف الأول بفوزه 50 بمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وتأهل إلى الدور الثالث على حساب البلجيكي ستيف دارسيس بنتيجة 7-5 و6-3 و6-4  اليوم الخميس.

وقال “ديوكوفيتش”" ‘‘لقد كانت مباراة صعبة بعض الشيء ولكنني سعيد بحسمها في ثلاث مجموعات’’. حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وعاد دارسيس المصنف 161 عالميًا في النتيجة بعد كسر إرساله في المجموعتين الأولى والثالثة عندما بدا أن جوكوفيتش فقد تركيزه.

وتقدم ديوكوفيتش 3-صفر لكن دارسيس عادل النتيجة وبواقع 3-3 قبل أن يهدر فرصة لكسر إرسال اللاعب الصربي في الشوط التاسع.

وفاز ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى بضربة خلفية تجاوزت الملعب.

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