أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

متحدث رسمي: مصرع 23 من العناصر المتمردة في عملية مشتركة بالكونغو الديمقراطية

Google+ Print
متحدث رسمي: مصرع 23 من العناصر المتمردة في عملية مشتركة بالكونغو الديمقراطية متحدث رسمي: مصرع 23 من العناصر المتمردة في عملية مشتركة بالكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

أعلن متحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية عن مصرع 23 من العناصر المتمردة خلال عملية مشتركة بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة .

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية اليوم الخميس أن جوليان بالوكو حاكم أقليم كيفو الشمالي أوضح في تصريحات أدلى بها بهذا الصدد أن العملية المشتركة – التي نفذت في منطقة بيني – أسفرت أيضا عن اعتقال خمسة متمردين والاستيلاء على كميات من القنابل وراجمات الصواريخ .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن العملية أسهمت كذلك في تطهير بعض أحياء بيني من العناصر المتمردة التي قتلت أكثر من 500 شخص من المدنيين خلال هجمات متكررة التي نفذتها على ضواحي المنطقة منذ شهر أكتوبر 2014 .

تجدر الإشارة إلى أن المهمة الوحيدة لقوات حفظ السلام الدولية في الكونغو الديمقراطية تتمثل في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر المتمردة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017