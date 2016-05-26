متحدث رسمي: مصرع 23 من العناصر المتمردة في عملية مشتركة بالكونغو الديمقراطية

أعلن متحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية عن مصرع 23 من العناصر المتمردة خلال عملية مشتركة بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة .

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن جوليان بالوكو حاكم أقليم كيفو الشمالي أوضح في تصريحات أدلى بها بهذا الصدد أن العملية المشتركة – التي نفذت في منطقة بيني – أسفرت أيضا عن اعتقال خمسة متمردين والاستيلاء على كميات من القنابل وراجمات الصواريخ .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن العملية أسهمت كذلك في تطهير بعض أحياء بيني من العناصر المتمردة التي قتلت أكثر من 500 شخص من المدنيين خلال هجمات متكررة التي نفذتها على ضواحي المنطقة منذ شهر أكتوبر 2014 .

تجدر الإشارة إلى أن المهمة الوحيدة لقوات حفظ السلام الدولية في الكونغو الديمقراطية تتمثل في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر المتمردة .

أ ش أ