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الجيش العراقى ينجح في خلخلة صفوف «داعش» تمهيدًا لتحرير الفلوجة

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الجيش العراقى ينجح في خلخلة صفوف «داعش» تمهيدًا لتحرير الفلوجة الجيش العراقى ينجح في خلخلة صفوف «داعش» تمهيدًا لتحرير الفلوجة

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

قال نصير نوري، المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، إن الجيش العراقي وقواته المشتركة اطلق عدد من المعارك التي تهدف لتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش، لافتًا إلى أن الحملة العسكرية لاقت عدة نقاشات، وشهدت بعض الإشاعات التي تحاول إضفاء صبغة طائفية على تلك المعارك.

وأضاف “نوري” خلال حواره لقناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد عبد الله، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة في حالة اشتباك دائم مع التنظيم الإرهابي، كما أنها المواطنين من أي تظاهرات فئوية ربما تندس فيها عناصر من تنظيم داعش الذي بات يبحث عن منفذ.

وأكد “نوري” أن العملية التي أطلقتها القوات المسلحة العراقية لتحرير الفلوجة أوشكت المرحلة الأولي منها على الانتهاء بعد تحقيق أهدافها بإحكام الطوق الكامل على مدينة الفلوجة، ليصبح علي مشارف المدينة، موضحًا أن المرحلة الأولي صاحبها عمليتان، وهما اطلاق القوات في عامرية الفلوجة وجزيرة الخالدية بهدف خلخلة قوات داعش.

وأوضح أن العملية المفصلية الكبرى للجيش العراقي أوشكت على إنهاء عملية التحرير بعد أن تمكنت من خلخلة دفاع داعش، لافتًا إلى أن العملية اشتركت فيها قوات الجيش العراقي بمختلف وقوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأبناء العشائر استطاعت تطويق المدينة وسحب سيطرة تنظيم داعش.

وتابع أن الجيش بدأ عمليتين كبيرتين في الفلوجة وجزيرة الخالدية لخلخلة سيطرة داعش، لافتًا إلى أن القوات العراقية وفرت ممرات آمنة في الفلاحات ومنطقة الفلوجة، و”دعش” يستخدم المدنيين كدروع بشرية من أجل الضغط على القوات.

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أونا

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