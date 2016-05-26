جينتيلوني: هناك مساع للاتفاق مع حفتر وعليه الإعتراف بحكومة السراج

رأى وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، أن طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية مساعدة الاتحاد الأوروبي في تدريب خفر السواحل، يمثل “خطوة صغيرة أخرى نحو توطيد الحكومة”.

وقال جينتيلوني -وفق ما نقلته وكالة أنباء “آكي” الإيطالية اليوم الخميس- “أود القول أنه تم في الأيام الأخيرة تحديد معايير تجنيد الحرس الرئاسي، وأن السعي مستمر من أجل التوصل إلى اتفاق مع اللواء خليفة حفتر الذي عليه أن يعترف بحكومة فايز السراج، وأن يحظى بدور في الهيكل الأمني الجديد للبلاد”.

وحول إمكانية قيام إيطاليا بتدريب الحرس الرئاسي، أضاف “في لقاءاتي مع السراج حتى الآن، ناقشت الدعم الدبلوماسي والإنساني، وكذلك إمكانية إلغاء الحظر عن استيراد الأسلحة”، موضحا أن إيطاليا فعلت وتفعل الكثير، بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وتابع “عندما يكون الاستقرار أكثر تقدما، يمكن للحكومة الليبية تقديم طلبات للتدريب نقوم بمناقشتها، حيث سيكون هناك مسار برلماني (تصويت) يرافقه قرار من الأمم المتحدة”،مشيرا إلى أنه سيناقش هذا الموضوع اليوم الخميس في نيويورك مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية.

أ ش أ