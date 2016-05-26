بالصور..توزيع 180جرعة سوفالدي علي مرضي الكبد في الواسطي ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

قام المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، بتوزيع جرعات علاج فيروس سي «السوفالدي» على 180مريضًا من أبناء مركز ومدينة الواسطى، بواقع 140 جرعة وفرتها وزارة الصحة، و40 جرعة من نهضة بني سويف، وذلك بمقر مبنى مجلس المدينة، حيث سبق وأن قام المحافظ بتوزيع 251 جرعة على أبناء «الفشن وسمسطا» ضمن الخطوات العملية الجاري تنفيذها لاعلان بني سويف خالية من فيروس«سي» في أقرب وقت ممكن وتفعيلًا لحملة التبرع التي أطلقتها المحافظة منذ 3 أسابيع في 8 مايو الجاري.

وأوضح «المحافظ» قائلًا: نتعاون جميعًا من أجل صالح المواطن، خاصة في توفير الحاجات الأساسية ومن أهمها توفير علاج فيروس سي، لجميع المرضى من أبناء المحافظة في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، لتوفير علاج فيروس سي لمليون مريض سنويًا, مشيرًا إلى أن تجربة مصر في علاج المرض تعد تجربة رائدة ويعاني منها الملايين, حيث يتم توفير العلاج لمرضى الفيروس في مصر بسعر أرخص بكثير مقارنة بدول عربية وأوربية عديدة، ومن خلال تحقيق نتيجة إيجابية أفضل, داعيًا المواطنين للتبرع لصالح الحساب المعد لهذا الغرض بالبنك الأهلي تحت رقم(9/51002/190/9) أو نقدا بديوان عام المحافظة .

> من جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة، بجهود المحافظة في المشاركة الفعالة التي تهدف الى توفير العلاج لمرضى فيروس سي، والتيسير على المرضى في الحصول على العلاج بأسهل الطرق، منوها عن تعليمات المحافظ بعمل مراكز إستعلام وإستلام القرارات، وصرف الأدوية من خلال منافذ صرف العلاج بالمستشفيات المركزية لراحة المواطنين من عناء السفر لوحدة الفيروسات الكبدية بالمسشتفى العام لمنع حدوث زحام وتكدس .

وحضر توزيع جرعات العلاج على المواطنين عضوي مجلس النواب «عصام خلاف وبدوي النويشي», والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة, والعميد أحمد عيطة رئيس المدينة .

كما شهد توزيع جرعات العلاج تجاوبًا مع عدد المواطنين من خلال إعلانهم التبرع بمبالغ مالية لحساب علاج مرضى فيروس سي, تفعيلًا للبروتوكول الذي وقعته المحافظة مؤخرًا مع مديرية الصحة ومؤسستي حسن حلمي الخيرية ونهضة بني سويف, في مؤتمر و حملة «معا ً للقضاء على فيروس سي ».